Orlando contro Meloni dopo il post su Almirante | Difesa della razza Salò partigiani fucilati bel percorso

Dopo il post pubblicato dalla premier in memoria di Giorgio Almirante, Andrea Orlando ha risposto con un messaggio sui social. Orlando ha criticato la scelta di ricordare quella figura politica, menzionando temi come la difesa della razza, il regime di Salò, i partigiani fucilati e il percorso di Almirante. La replica arriva poco dopo la pubblicazione del post della leader politica, che aveva richiamato alcuni aspetti storici e ideologici legati all'ex ministro. La discussione si è subito accesa sui social e sui media.

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