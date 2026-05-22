Orlando contro Meloni dopo il post su Almirante | Difesa della razza Salò partigiani fucilati bel percorso
Dopo il post pubblicato dalla premier in memoria di Giorgio Almirante, Andrea Orlando ha risposto con un messaggio sui social. Orlando ha criticato la scelta di ricordare quella figura politica, menzionando temi come la difesa della razza, il regime di Salò, i partigiani fucilati e il percorso di Almirante. La replica arriva poco dopo la pubblicazione del post della leader politica, che aveva richiamato alcuni aspetti storici e ideologici legati all'ex ministro. La discussione si è subito accesa sui social e sui media.
L’omaggio di Giorgia Meloni a Giorgio Almirante nel giorno dell’anniversario della morte dello storico leader del Movimento Sociale Italiano ha scatenato polemiche. Andrea Orlando, consigliere regionale del Pd in Liguria ed ex ministro, ha criticato pubblicamente la premier per aver “rivendicato la continuità con il percorso politico di Almirante”. L'attacco di Andrea Orlando a Giorgia Meloni L'omaggio di Giorgia Meloni a Giorgio Almirante L'omaggio di Fratelli d'Italia a Giorgio Almirante L’attacco di Andrea Orlando a Giorgia Meloni Andrea Orlando ha pubblicato un messaggio sul social network X nella mattinata di venerdì 22 maggio, giorno dell’anniversario della morte dello storico leader MSI Giorgio Almirante. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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