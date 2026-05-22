Durante un incontro a Palazzo Chigi, la premier italiana e il primo ministro irlandese hanno discusso delle sfide attuali dell’Unione Europea, evidenziando la necessità di risposte rapide e decise di fronte alle circostanze straordinarie. La discussione si è concentrata sulla risposta dell’UE alle crisi internazionali, sottolineando l’importanza di agire con coraggio e concretezza per affrontare le difficoltà emergenti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a decisioni specifiche o intese future.

Le crisi internazionali e le sfide che deve affrontare l’Ue sono state al centro dell’incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro irlandese Micheál Martin. Un incontro particolarmente significato non solo per i rapporti bilaterali tra i due Paesi ma anche sul piano delle priorità europee, alla luce dell’imminente assunzione della presidenza Ue da parte dell’Irlanda, che prenderà il testimone da Cipro il primo luglio. «Voglio assicurare il sostegno pieno dell’Italia per la presidenza Ue irlandese e voglio augurare buon lavoro e risultati veloci, coraggiosi, pragmatici per l’Irlanda per l’Italia e per l’Europa nel suo complesso», la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: «Circostanze straordinarie chiedono risposte. L’Ue deve agire con coraggio, concretezza, velocità»

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