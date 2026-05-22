Meloni | Circostanze eccezionali Ue chiamata ad agire con coraggio

La presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro di uno stato membro dell’Unione Europea. La discussione si è concentrata sulle circostanze attuali, considerate eccezionali, e sull’azione richiesta all’Unione. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alle sfide comuni e alle misure da adottare per rispondere alle situazioni in corso. Nessun dettaglio sulle eventuali decisioni o dichiarazioni fatte al termine del colloquio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui