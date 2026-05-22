Meloni | Circostanze eccezionali Ue chiamata ad agire con coraggio
La presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro di uno stato membro dell’Unione Europea. La discussione si è concentrata sulle circostanze attuali, considerate eccezionali, e sull’azione richiesta all’Unione. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alle sfide comuni e alle misure da adottare per rispondere alle situazioni in corso. Nessun dettaglio sulle eventuali decisioni o dichiarazioni fatte al termine del colloquio.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro irlandese Micheal Martin e, nella conferenza stampa congiunta dopo l’incontro, ne ha approfittato per toccare diversi argomenti, tra cui in particolare il difficile momento internazionale che richiede risposte più rapide, secondo la premier, da parte dell’Unione europea: “Sono circostanze eccezionali al di fuori del controllo dei singoli Stati membri che a nostro avviso necessitano di risposte. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l’estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l’energia è sicurezza, anche l’economia è sicurezza per i nostri sistemi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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