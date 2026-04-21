Voli cancellati e carenza di carburante quando non scattano i risarcimenti La conferma del commissario Ue sulle circostanze straordinarie

Le autorità europee hanno confermato che, in presenza di voli cancellati o ritardi causati dalla carenza di carburante, le compagnie aeree sono comunque tenute a risarcire i passeggeri. La questione riguarda le cosiddette «circostanze straordinarie», che possono escludere l’obbligo di indennizzo. Tuttavia, il commissario ha ribadito che il costo elevato del carburante non rappresenta di per sé una ragione valida per evitare i risarcimenti.

Il caro carburante non basta a esonerare le compagnie aeree dall’obbligo di risarcire i passeggeri. Lo ha chiarito il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, al termine della riunione dei ministri europei del settore: «Finché non ci sono circostanze straordinarie, il passeggero ha il diritto ad ottenere compensazioni. Riteniamo che le cancellazioni di voli dovute ad alti prezzi dei carburanti non si qualifichino necessariamente come circostanze straordinarie». Il commissario ha anche annunciato che Bruxelles fornirà maggiore chiarezza alle compagnie su slot aeroportuali e obblighi di servizio pubblico, precisando che se la situazione in Medio Oriente dovesse peggiorare si valuteranno «modifiche temporanee alla legislazione».🔗 Leggi su Open.online

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