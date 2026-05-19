Dopo la lettera inviata dalla premier europea a Ursula von der Leyen, in cui si chiedeva di estendere la deroga al Patto di stabilità anche ai settori energetici, le istituzioni europee sembrano prendere tempo, mentre il governo italiano spinge affinché questa possibilità venga valutata. Da fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva una conferma che sulla questione si sta discutendo, senza però fornire una decisione definitiva. La questione riguarda la possibilità di adottare misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica in corso.

di Claudia Marin ROMA Bruxelles prende tempo, Roma spinge. Dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, con la richiesta di estendere all’energia la deroga al Patto di stabilità già prevista per la difesa, da fonti del Mef arriva il segnale politico: "Sulla deroga si tratta". E l’esecutivo, nel frattempo, guarda a nuove misure da varare venerdì. La Commissione europea non chiude formalmente, ma frena. I portavoce Paula Pinho e Balazs Ujvari hanno scelto la linea della prudenza: nessun commento diretto alla lettera della premier, ma un’indicazione netta sulle priorità. "In questa fase, l’attenzione è rivolta allo sfruttamento... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica, lettera di Meloni. L’Ue non chiude: pronti ad agire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Meloni a Cipro chiede all’Ue ‘risposte’ alla crisi energetica(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è venuta ad Agia Napa, sulla costa orientale di Cipro, a cercare "risposte" dall'Ue.

Leggi anche: Meloni: «Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla. L'Ue sia più coraggiosa sulla crisi energetica»

Dopo essere stata amica Trump e nemica della Von der Leyen, Meloni ha scritto a Ursula elemosinando più flessibilità, di fare più debito del record già da lei battuto: La deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per la crisi energetica, 1/4 x.com

Crisi energetica, lettera di Meloni. L’Ue non chiude: pronti ad agireLa presidente del Consiglio scrive a von der Leyen per chiedere deroghe al Patto di stabilità. Bruxelles: per ora usare i fondi esistenti. Ma il Mef assicura che il dialogo continua . quotidiano.net

Lettera di Meloni a von der Leyen: Deroghe al Patto anche per l’energiaLa crisi energetica non può aspettare oltre. È l’ora per la premier Giorgia Meloni di scrivere alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, per ... ilmessaggero.it