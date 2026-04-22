Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Il ministro ha spiegato che la decisione è stata presa considerando le circostanze eccezionali generate dalla guerra, che riducono l'importanza dell'uscita dall'infrazione. La comunicazione è arrivata dopo l'ok del governo, senza ulteriori dettagli su eventuali modifiche o implicazioni.

Dal Cdm arriva anche il riassetto degli incarichi: Balboni va alla Giustizia, Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Cannella alla Cultura, Bizzotto al Mimit e Dell’Utri agli Esteri Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Giancarlo Giorgetti, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm, ha esaminato il provvedimento: "Non vediamo circostanze normali ma di tipo totalmente eccezionale, e quindi le previsioni, validata del Upb, sono già oggi discutibili e già nelle prossime settimana sono meritevoli di adeguamenti", il ministro ha poi spiegato come il governo abbia "adeguato il Pil per il 2026 da 0,7% a 0,6%".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera del governo al nuovo dfp. Giorgetti: "Circostanze eccezionali. Con la guerra l'uscita dall'infrazione interessa meno"

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