Il futuro dello stabilimento di Melfi è legato alla produzione di nuovi modelli Jeep, con particolare attenzione ai veicoli ibridi. La decisione riguarda anche i livelli occupazionali nel territorio lucano, poiché l’introduzione di queste nuove versioni comporta modifiche alla forza lavoro e alle attività di produzione. La produzione di Jeep rappresenta un elemento centrale nelle strategie di Stellantis per lo stabilimento, che si prepara ad accogliere le novità in arrivo sulle linee di montaggio.

? Punti chiave Come influenzerà la redditività di Jeep i livelli occupazionali in Basilicata?. Quali nuovi modelli ibridi arriveranno sulle linee di montaggio di Melfi?. Perché la strategia dei brand globali protegge lo stabilimento lucano?. Come cambierà la filiera locale con il nuovo piano di Stellantis?.? In Breve Gerardo Evangelista della Fim Cisl Basilicata vede opportunità nel passaggio tecnologico.. Piano produttivo prevede il lancio di cinque vetture di quattro marchi diversi.. Produzione includerà la nuova C-SUV Alfa Romeo per saturare gli impianti.. Strategia punta su motori ibridi per gestire la transizione verso l'elettrico.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi e Stellantis: Jeep è la chiave per il futuro dello stabilimento

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