Stellantis ha annunciato un investimento di circa un miliardo di euro in uno stabilimento a Wuhan, in Cina. L’accordo è stato stipulato con Dongfeng, una delle principali aziende automobilistiche del paese. La collaborazione prevede la creazione di un impianto produttivo dedicato allo sviluppo di veicoli destinati al mercato locale e internazionale. L’operazione rappresenta un passo strategico per la casa automobilistica, che punta a rafforzare la presenza nel mercato cinese e a promuovere la produzione di auto innovative.

L’intesa da circa un miliardo di euro tra Stellantis e Dongfeng non è una normale operazione automobilistica. È un segnale molto più profondo: una grande casa europea, proprietaria di marchi come Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo e Maserati, riconosce che per restare nel cuore del mercato mondiale dell’auto non basta più vendere automobili alla Cina. Bisogna produrle in Cina, con tecnologia cinese, dentro una filiera cinese, per clienti cinesi e per l’esportazione verso altri mercati. Secondo l’annuncio ufficiale, Stellantis e Dongfeng rafforzano la loro storica collaborazione attraverso la società comune Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, con l’obiettivo di produrre nuovi modelli Peugeot e Jeep in Cina, destinati sia al mercato interno sia all’esportazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Stellantis investe in uno stabilimento a Wuhan, perché l’auto del futuro nasce in Cina

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