La Resurrezione di Cristo | Mel Gibson svela la prima immagine del nuovo Gesù e slitta la data d’uscita

Lionsgate e il regista Mel Gibson hanno pubblicato la prima immagine promozionale del nuovo film intitolato La Resurrezione di Cristo, sequel de La Passione di Cristo del 2004. La pellicola è stata annunciata come un’opera di grande portata e, contestualmente, la data di uscita è stata posticipata. La scena mostrata nel teaser evidenzia un’immagine del Gesù raffigurato nel momento della resurrezione. Nessun dettaglio sulla trama o sui protagonisti è stato comunicato finora.

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