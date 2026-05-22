La Resurrezione di Cristo | Mel Gibson svela la prima immagine del nuovo Gesù e slitta la data d’uscita
Lionsgate e il regista Mel Gibson hanno pubblicato la prima immagine promozionale del nuovo film intitolato La Resurrezione di Cristo, sequel de La Passione di Cristo del 2004. La pellicola è stata annunciata come un’opera di grande portata e, contestualmente, la data di uscita è stata posticipata. La scena mostrata nel teaser evidenzia un’immagine del Gesù raffigurato nel momento della resurrezione. Nessun dettaglio sulla trama o sui protagonisti è stato comunicato finora.
Lionsgate e il regista Mel Gibson hanno svelato la prima immagine promozionale di La Resurrezione di Cristo (The Resurrection of the Christ), l’atteso e monumentale sequel del cult del 2004 La Passione di Cristo. In concomitanza con il primo sguardo alla pellicola, lo studio cinematografico ha annunciato una significativa riorganizzazione del calendario delle uscite nelle sale mondiali, posticipando il debutto del progetto diviso in due parti. Il primo capitolo, The Resurrection of the Christ: Part One, non uscirà più a marzo 2027 come precedentemente pianificato, ma debutterà il 6 maggio 2027. Di conseguenza, lo slot cinematografico originario di marzo verrà occupato dal thriller d’azione Day Drinker con Johnny Depp. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Mel Gibson Rivela: Le Parole Di Gesù Nella Bibbia Etiope Hanno TERRORIZZATO Gli Studiosi
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