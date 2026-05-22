Medvedev | l’assenza di Alcaraz al Roland Garros non influisce sul mio approccio

Daniil Medvedev ha dichiarato che la sua strategia non cambia nonostante l’assenza di Carlos Alcaraz al Roland Garros. L’atleta russo ha specificato che non influisce sulla sua preparazione o sul suo atteggiamento in campo. Alcaraz, che avrebbe dovuto partecipare al torneo, non è presente a causa di un infortunio. La sua assenza non modifica le sue scelte tattiche o il modo di affrontare la competizione.

"> La situazione di Carlos Alcaraz e la sua assenza al Roland Garros. L’assenza di Carlos Alcaraz al Roland Garros 2023 è diventata uno dei temi più discussi del torneo. Il giovane talento spagnolo sta affrontando un infortunio al polso che lo ha costretto a ritirarsi non solo da questo prestigioso evento, ma anche dai tornei di Queen’s Club e Wimbledon. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla sua forma fisica e sul futuro della sua carriera nel tennis professionistico. Nel frattempo, Daniil Medvedev ha mantenuto una visione chiara e concentrata, dichiarando che la mancanza di Alcaraz non cambierà il suo approccio durante il torneo parigino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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