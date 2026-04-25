Il torneo di Roland Garros ha annunciato che Carlos Alcaraz non parteciperà all'edizione di quest'anno, confermando così la sua assenza dal torneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando i fan e gli organizzatori sorpresi. Alcaraz, campione in carica, non sarà quindi presente in campo per difendere il titolo conquistato nella precedente edizione. La notizia ha suscitato reazioni tra gli appassionati di tennis.

"> Carlos Alcaraz non difenderà il titolo al Roland Garros 2026. Carlos Alcaraz, il giovane talento spagnolo, non parteciperà al Roland Garros 2026 per difendere il suo titolo. La notizia è stata confermata dallo stesso Alcaraz attraverso i social media, accentuando la preoccupazione per un infortunio al polso che lo costringe a ritirarsi dal torneo. La comunicazione di Alcaraz è stata seguita da un messaggio di supporto da parte del Roland Garros, che ha espresso solidarietà per la sua situazione. Non è solo Alcaraz a dover saltare l’importante torneo francese; anche Rafael Nadal, il leggendario vincitore di 15 edizioni del Roland Garros, non sarà presente per infortunio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roland Garros reagisce con sorpresa all’assenza di Carlos Alcaraz per quest’anno.

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“Dopo i risultati dei test di oggi, insieme al mio Team, abbiamo deciso di essere prudenti e di non partecipare agli Internazionali di Roma o al Roland Garros, nell’attesa di valutare i progressi e di decidere quando poter fare ritorno in campo. È un momento diffi - facebook.com facebook

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