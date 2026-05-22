Mediaset deve pagare una multa di 73 milioni di euro per la messa in onda irregolare di Pasapalabra
Mediaset è stata condannata a pagare una multa di 73,2 milioni di euro al gruppo britannico ITV Global Entertainment. La sanzione deriva dalla trasmissione irregolare del quiz televisivo Pasapalabra su Telecinco e dalla violazione degli accordi relativi alla messa in onda del programma. La disputa riguarda i profitti generati dall’attività televisiva e la conformità alle condizioni stabilite negli accordi tra le parti. La decisione è stata comunicata in sede legale e riguarda specificamente le modalità di trasmissione del programma.
Mediaset dovrà pagare una multa di 73,2 milioni di euro al gruppo britannico ITV Global Enterteinment, per aver violato gli accordi sulla trasmissione Pasapalabra su Telecinco e per i profitti ricavati dalla messa in onda irregolare del programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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