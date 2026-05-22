Mediaset deve pagare una multa di 73 milioni di euro per la messa in onda irregolare di Pasapalabra

Mediaset è stata condannata a pagare una multa di 73,2 milioni di euro al gruppo britannico ITV Global Entertainment. La sanzione deriva dalla trasmissione irregolare del quiz televisivo Pasapalabra su Telecinco e dalla violazione degli accordi relativi alla messa in onda del programma. La disputa riguarda i profitti generati dall’attività televisiva e la conformità alle condizioni stabilite negli accordi tra le parti. La decisione è stata comunicata in sede legale e riguarda specificamente le modalità di trasmissione del programma.

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