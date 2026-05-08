pavia il comune deve pagare una multa di 953 euro a se stesso

A Pavia, il Comune si trova a dover versare una multa di 953 euro a se stesso, dopo una decisione ufficiale. La situazione nasce da un errore burocratico che ha causato l’aumento della sanzione. La domanda principale riguarda chi debba ora pagare la multa, considerando che la stessa amministrazione si trova in ruolo di debitore. La vicenda solleva anche questioni sulla gestione amministrativa e sulla corretta applicazione delle procedure.

? Domande chiave Come è possibile che un errore burocratico abbia raddoppiato la sanzione?. Chi deve pagare ora la multa dopo la decisione del Comune?. Perché la pratica è rimasta ferma per quasi quattro anni?. Quali rischi corre il servizio per i disabili a causa dell'errore?.? In Breve Verbale del 19 febbraio 2022 relativo a un veicolo del settore Coesione e Integrazione.. Importo saldato di 953,44 euro richiesto tramite la società di recupero crediti Abaco.. Comune di Pavia avvia procedura di rivalsa contro la cooperativa sociale gestrice del mezzo.. Rischio interruzione servizi per i Centri diurni per disabili causa disfunzioni amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu

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