La base Nato deve pagare 1,3 milioni di euro per i rifiuti | accolto il ricorso di Publiservizi

Una base militare statunitense situata nella provincia ha ricevuto una decisione che la obbliga a pagare più di 1,3 milioni di euro in tasse sui rifiuti. La sentenza è arrivata dopo il ricorso presentato dall'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nel territorio, che ha contestato l'importo richiesto dall'amministrazione locale. La questione riguarda il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) relativo alla base militare.