Mbappé difende Hakimi dall’accusa di stupro
Kylian Mbappé ha dichiarato che Hakimi non gli ha mai parlato di aver toccato parti intime della persona che lo ha denunciato per stupro. La sua versione contrasta con le accuse rivolte al difensore, che è stato coinvolto in un procedimento legale. Mbappé ha affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da Hakimi riguardo a comportamenti di questo tipo. La vicenda giudiziaria è ancora in corso e non sono state rese note altre dettagli.
Kylian Mbappé ha preso le difese di Achraf Hakimi in merito all’accusa per stupro; l’attaccante ex Psg ha spiegato che il suo ex compagno di squadra non gli ha mai confidato di aver toccato “parti intime” della denunciante. Una dichiarazione che la difesa ha presentato davanti alla camera d’istruzione, riunita per esaminare le accuse contro il marocchino. Mbappé difende Hakimi per le accuse di stupro. Rmc Sport scrive: Qualche mese fa, quando la giudice istruttrice ha deciso di mandare a processo Achraf Hakimi, la magistrata ha citato diversi elementi a carico del calciatore per giustificare la sua scelta. Oltre agli sms inviati dalla denunciante alla sua migliore amica, nei quali scriveva: “È grave, mi sta violentando”, la giudice ha ritenuto che una parte della deposizione di Kylian Mbappé incriminasse il suo amico Hakimi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Mbappé et hakimi parle de leur idole dans le foot !!!!
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