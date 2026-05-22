Mbappé difende Hakimi dall’accusa di stupro

Kylian Mbappé ha dichiarato che Hakimi non gli ha mai parlato di aver toccato parti intime della persona che lo ha denunciato per stupro. La sua versione contrasta con le accuse rivolte al difensore, che è stato coinvolto in un procedimento legale. Mbappé ha affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da Hakimi riguardo a comportamenti di questo tipo. La vicenda giudiziaria è ancora in corso e non sono state rese note altre dettagli.

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