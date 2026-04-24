Dopo che il figlio è stato assolto dall'accusa di stupro, Cristiano Lucarelli ha avuto una reazione molto intensa in tribunale. Ha urlato e inveito contro alcuni giornalisti presenti, utilizzando parole offensive, e ha anche danneggiato una colonnina all’interno dell’edificio. La scena è stata caratterizzata da un’esplosione di rabbia, con il commento pubblico di Lucarelli rivolto ai cronisti presenti.

Rabbia e gioia. Cristiano Lucarelli ha reagito alla assoluzione del figlio Mattia Lucarelli sotto processo per stupro, insultando i giornalisti che gli chiedevano un commento a caldo: " Falsi, venduti. voglio vedere se fate i titoli o titoloni. Luridi, per quattro anni ci avete infamato.". E nel corridoio del Tribunale di Milano, ha esultato sfasciando una colonnina. Il figlio dell'ex attaccante di Torino, Lecce e Livorno è stato assolto "perché il fatto" non sussiste. L'accusa era di violenza sessuale di gruppo (insieme ad altri 4 amici) ai danni di una studentessa statunitense. In primo grado, al termine del processo con rito abbreviato, Lucarelli Junior anche lui calciatore, era stato condannato a 3 anni e 7 mesi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cristiano Lucarelli, il figlio assolto dall'accusa di stupro e lui sbrocca: urla e insulti, sfascia una colonnina in tribunale

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