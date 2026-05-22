Mazzotta Spallanzani | Con PrEP long acting migliore aderenza a prevenzione Hiv
Durante una conferenza, un esperto ha affermato che le persone che assumono la PrEP a lunga durata hanno una copertura dei giorni più elevata rispetto a chi utilizza la versione orale. Questa differenza si traduce in una maggiore aderenza al trattamento di prevenzione contro l'HIV. Lo studio si è concentrato sui confronti tra le due modalità di assunzione e ha evidenziato un risultato positivo per la PrEP long acting, che garantisce una protezione più costante nel tempo.
Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "La copertura dei giorni di PrEP è significativamente maggiore nelle persone che assumono la long acting rispetto a chi usa la PrEP orale". Lo ha sottolineato Valentina Mazzotta, responsabile Uos Counseling test e profilassi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, centro di riferimento regionale HivAids, alla 18esima edizione di Icar - Italian Conference on Aids and Antiviral Research che si chiude oggi a Catania, commentando i risultati dell'analisi della coorte italiana multicentrica PrIDE, che ha raccolto i dati sugli utilizzatori della profilassi pre-esposizione in Italia, sia nella formulazione orale sia in quella a rilascio prolungato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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