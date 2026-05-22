Mazzotta Spallanzani | Con PrEP long acting migliore aderenza a prevenzione Hiv

Durante una conferenza, un esperto ha affermato che le persone che assumono la PrEP a lunga durata hanno una copertura dei giorni più elevata rispetto a chi utilizza la versione orale. Questa differenza si traduce in una maggiore aderenza al trattamento di prevenzione contro l'HIV. Lo studio si è concentrato sui confronti tra le due modalità di assunzione e ha evidenziato un risultato positivo per la PrEP long acting, che garantisce una protezione più costante nel tempo.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "La copertura dei giorni di PrEP è significativamente maggiore nelle persone che assumono la long acting rispetto a chi usa la PrEP orale". Lo ha sottolineato Valentina Mazzotta, responsabile Uos Counseling test e profilassi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, centro di riferimento regionale HivAids, alla 18esima edizione di Icar - Italian Conference on Aids and Antiviral Research che si chiude oggi a Catania, commentando i risultati dell'analisi della coorte italiana multicentrica PrIDE, che ha raccolto i dati sugli utilizzatori della profilassi pre-esposizione in Italia, sia nella formulazione orale sia in quella a rilascio prolungato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mazzotta (Spallanzani): "Con PrEP long acting migliore aderenza a prevenzione Hiv" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La scienza scende in strada: Come stiamo vincendo la battaglia contro l'HIV Sullo stesso argomento Antinori (Spallanzani): “Contro Hiv vantaggi con terapia e profilassi long acting”(Adnkronos) – "Le formulazioni a lento rilascio degli antiretrovirali forniscono vantaggi sostanziali sia per la terapia che per la profilassi in... Palermo (Viiv): “PrEP long-acting supera terapia orale contro Hiv”(Adnkronos) – “ViiV realizza la propria visione strategica ricercando proposte che superino la terapia orale. Mazzotta (Spallanzani): Con PrEP long acting migliore aderenza a prevenzione HivRoma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - La copertura dei giorni di PrEP è significativamente maggiore nelle persone che assumono la long acting rispetto a chi usa la PrEP orale. Lo ha sottolineato ... lanuovasardegna.it Hiv, infettivologa Mazzotta: Con PrEP long acting aderenza superiore al 95%Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - I dati della prima coorte europea sul cabotegravir PrEP portati alla conferenza Eacs, la conferenza sull'Hiv della European Aids Clinical Society, hanno dimostrato ... iltempo.it