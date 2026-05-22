A Caserta si avvicina il MayFest 2026, un evento che riunisce musica, teatro e iniziative dedicate all’educazione. Tra gli ospiti previsti ci sono relatori che affronteranno temi come le relazioni tra giovani e il fenomeno del bullismo. Durante l’evento si discuterà anche di come la spiritualità si integri con le attività di La Scugnizzeria, un progetto che coinvolge i ragazzi nel contesto sociale e culturale della città. La manifestazione si svolgerà nel corso di diversi giorni, coinvolgendo diverse realtà locali.

? Punti chiave Chi sono gli ospiti che parleranno di relazioni e bullismo?. Come si collegano la spiritualità e la realtà de La Scugnizzeria?. Cosa accadrà durante la grande festa finale nei cortini dell'Istituto?. Perché questo festival punta a ricucire il tessuto sociale di Caserta?.? In Breve Dal 17 al 24 maggio la Casa di Don Bosco ospita gli eventi.. Marilena Lucente e don Roberto Spataro discutono il libro Madri liberate, liberanti!.. Valeria Ambrosanio presenta lo spettacolo teatrale Le voci della Passione.. Rosario Esposito La Rossa riceve il Premio della Pace per l'impegno sociale.. Dal 17 al 24 maggio la Casa di Don Bosco a Caserta ospiterà il MayFest 2026, un festival che quest’anno accoglie la città con il tema I colori dell’educazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MayFest 2026 a Caserta: musica, teatro e impegno per l’educazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

MayFest dei Salesiani accende Caserta: sport, musica, fede e incontri fino al 24 maggioUna settimana di eventi, incontri, sport, spettacoli e momenti di fede per coinvolgere l’intera città.

Tra memoria e impegno civile: le battaglie delle donne raccontate con teatro e musicaL’evento “Donne, diritti e Costituzione” ha intrecciato prosa, danza, interventi giuridici e testimonianze storiche, approfondendo anche i contenuti...

Caserta, il MayFest 2026 trasforma la città. Dieci giorni tra fede, musica e lotta al bullismoFino al 24 maggio il festival mariano dell’Istituto Salesiano anima il capoluogo con spettacoli, sport, premiazioni e tavole rotonde. casertaweb.com

Caserta, al Teatro Don Bosco il corto M.I.A. e una tavola rotonda su emozioni, relazioni e bullismoScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, al Teatro Don Bosco il corto M.I.A. e una tavola rotonda su emozioni, relazioni e bullismo . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com