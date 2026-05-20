MayFest dei Salesiani accende Caserta | sport musica fede e incontri fino al 24 maggio
A Caserta, fino al 24 maggio, si svolge il MayFest organizzato dai Salesiani, un evento che coinvolge tutta la città con una serie di attività. La manifestazione comprende eventi sportivi, spettacoli musicali, incontri di fede e momenti di aggregazione. Durante la settimana, vengono proposti diversi appuntamenti che coinvolgono cittadini di tutte le età, creando un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere la comunità locale. La manifestazione si svolge in vari spazi e si presenta come un'occasione di incontro e confronto.
Una settimana di eventi, incontri, sport, spettacoli e momenti di fede per coinvolgere l’intera città. Fino al 24 maggio torna il MayFest, il festival mariano dell’Istituto Salesiano di Caserta, che anche quest’anno animerà gli spazi dell’istituto di via Roma e dell’oratorio con un ricco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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