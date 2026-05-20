MayFest dei Salesiani accende Caserta | sport musica fede e incontri fino al 24 maggio

A Caserta, fino al 24 maggio, si svolge il MayFest organizzato dai Salesiani, un evento che coinvolge tutta la città con una serie di attività. La manifestazione comprende eventi sportivi, spettacoli musicali, incontri di fede e momenti di aggregazione. Durante la settimana, vengono proposti diversi appuntamenti che coinvolgono cittadini di tutte le età, creando un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere la comunità locale. La manifestazione si svolge in vari spazi e si presenta come un'occasione di incontro e confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui