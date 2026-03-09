Tra memoria e impegno civile | le battaglie delle donne raccontate con teatro e musica

Uno spettacolo combina teatro, musica e danza per raccontare le battaglie delle donne e il loro ruolo nella difesa della Costituzione. L’evento invita il pubblico a riflettere sulle storie di impegno civile portate in scena, evidenziando l’importanza di ricordare le lotte femminili attraverso diverse espressioni artistiche. La rappresentazione si concentra sul rapporto tra memoria e impegno senza offrire giudizi o interpretazioni.

L’evento “Donne, diritti e Costituzione” ha intrecciato prosa, danza, interventi giuridici e testimonianze storiche, approfondendo anche i contenuti del referendum del 22 e 23 marzo Un viaggio tra teatro, musica, danza, impegno civile, ripercorrendo le grandi battaglie delle donne e seguendo un unico filo conduttore: la difesa della Costituzione. Questo è stato l’evento corale “Donne, diritti e Costituzione” che si è tenuto alla Sala Laudamo in occasione della Giornata internazionale della donna. I diritti non si ereditano, si esercitano è stato il leit motiv che ha accompagnato l’intero pomeriggio approfondendo il No al referendum del 22 e 23 marzo attraverso diversi linguaggi: quello della prosa, della musica, dell’arte, dell’ironia e quello più tecnico del dibattito giuridico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

