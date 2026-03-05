Alle prime luci dell’alba, un grave incidente si è verificato in Italia coinvolgendo due camion e un’auto, provocando un impatto violento. L’accaduto ha causato il blocco totale del traffico sulla strada interessata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno lavorato per estrarre i feriti e gestire la situazione. La strada rimane temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.

L’alba stava appena iniziando a schiarire l’orizzonte quando il ritmo regolare del viaggio è stato spezzato da un boato improvviso e metallico. In quel momento di passaggio tra il torpore del mattino e l’inizio della giornata lavorativa, la distrazione o forse un riflesso tradito dalla stanchezza hanno trasformato un tratto di strada asfaltata in uno scenario di lamiere accartocciate e sirene spiegate. Il silenzio della natura circostante è stato violato dal fischio frenetico dei soccorsi, mentre il flusso inarrestabile di chi si muove per necessità si è bruscamente trasformato in un serpentone immobile di luci rosse. Quello che doveva... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maxi incidente in Italia, schianto atroce tra due camion e un auto. Traffico paralizzato

