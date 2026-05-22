Maxi blitz in autostrada | intercettato furgone con oltre tre quintali di hashish arrestato narcotrafficante

Un vasto quantitativo di droga è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri lungo un'autostrada. Il materiale, contenuto in un furgone, pesava più di tre quintali e si trovava a bordo di un veicolo fermato durante un controllo di routine. Un uomo, considerato coinvolto nel traffico illecito, è stato arrestato sul posto. L’operazione ha coinvolto numerosi militari e ha portato al sequestro di un carico destinato alle piazze di spaccio.

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