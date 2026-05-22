Maxi blitz in autostrada | intercettato furgone con oltre tre quintali di hashish arrestato narcotrafficante
Un vasto quantitativo di droga è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri lungo un'autostrada. Il materiale, contenuto in un furgone, pesava più di tre quintali e si trovava a bordo di un veicolo fermato durante un controllo di routine. Un uomo, considerato coinvolto nel traffico illecito, è stato arrestato sul posto. L’operazione ha coinvolto numerosi militari e ha portato al sequestro di un carico destinato alle piazze di spaccio.
Un carico di droga monumentale, destinato a rifornire le piazze di spaccio, è stato intercettato e sequestrato dai carabinieri a ridosso dell'autostrada. Un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della Compagnia di Voghera con l'accusa di detenzione ai fini di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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