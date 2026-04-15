Maxi blitz a Palagonia | oltre 10 kg di droga e una pistola sequestrati tre arresti

Nella zona di Palagonia, sono stati eseguiti controlli che hanno portato al sequestro di oltre 10 chili di sostanze stupefacenti e di una pistola. Durante le operazioni, sono stati arrestati tre uomini. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche nella Piana di Catania, concentrandosi sul contrasto al traffico di droga e alla criminalità organizzata. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e unità specializzate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzati i controlli nella Piana di Catania. Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di vigilanza economica nella “Piana di Catania”, i Finanzieri del Comando Provinciale etneo hanno condotto due operazioni distinte nel territorio di Palagonia, che hanno portato all’arresto in flagranza di tre persone. Due sono accusate di detenzione di sostanze stupefacenti, mentre una terza dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco semiautomatica con munizionamento. Pacco sospetto intercettato: scoperti oltre 10 chili di hashish. Nel primo intervento, finalizzato al contrasto dello spaccio, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno seguito la consegna di un pacco ritenuto sospetto, destinato a un residente del luogo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi blitz a Palagonia: oltre 10 kg di droga e una pistola sequestrati, tre arresti Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuanaMaxi operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Blitz in casa della polizia: sequestrati oltre tre chili di droga e una pistolaNell’abitazione ad Aprilia gli agenti hanno ritenuto più di 3 chili di hashish, 130 grammi di marijuana e mezz’etto di cocaina, oltre a una pistola...