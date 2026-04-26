Blitz a Livorno | arrestato 20enne con un chilo di hashish

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 20 anni nel quartiere Corea di Livorno, trovandolo in possesso di circa un chilo di hashish. L’intervento si è svolto ieri pomeriggio, quando i militari hanno fermato l’individuo durante un controllo di routine. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e il ragazzo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano ventenne nel quartiere Corea di Livorno con un chilo di hashish.. Il soggetto già noto alle autorità è stato trasferito in regime di domiciliari.. I carabinieri hanno arrestato un ventenne nel quartiere Corea a Livorno, scoprendo oltre un chilo di hashish e materiale per lo spaccio all’interno della sua abitazione. L’operazione è scattata dopo che i militari avevano segnalato movimenti insoliti e un continuo passaggio di persone presso un determinato condominio. L’attività di monitoraggio e il sequestro nel quartiere Corea. Il controllo sul territorio ha portato i militari dell’Arma a concentrare l’attenzione su un edificio dove si era instaurato un andirivieni sospetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Livorno: arrestato 20enne con un chilo di hashish Notizie correlate Corea, 20enne sorpreso in casa con oltre un 1 chilo di hashish: arrestatoUn 20enne livornese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Livorno, tenta la fuga in motorino ma viene bloccato con mezzo chilo di hashish nel marsupio: arrestato 50enneÈ di un arresto e oltre 500 grammi di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Livorno. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Livorno, tenta la fuga in motorino ma viene bloccato con mezzo chilo di hashish nel marsupio: arrestato 50enne; Un chilo di hashish in casa, arrestato 20enne; Nell’appartamento scovato un chilo di droga: 20enne in manette; Pomigliano, entrano in banca nella notte e provano a portare via contanti: in fuga a mani vuote. Oltre un chilo di hashish in casa: arrestato 20enne a LivornoArrestato un 20enne per spaccio nel quartiere Corea: sequestrato oltre un chilo di hashish, contanti e materiale per il confezionamento ... gonews.it VIDEO| Blitz in diretta dei Nas in un ristorante di sushi: cucina da incubo sporco e trappole per topi - facebook.com facebook Blitz nel palazzo occupato di Tor Cervara e al Quarticciolo: 8 arresti e cinque stranieri fermati ift.tt/DWlOLS3 x.com