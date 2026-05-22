Mawdy Services e Gruppo Helvetia Italia vincono la seconda edizione di Insurance Together

La seconda edizione di Insurance Together si è svolta con la partecipazione di compagnie assicurative, broker e software house, che hanno preso parte a una giornata dedicata a sport, incontri professionali, attività di team building e solidarietà. L’evento è stato organizzato da Insurzine e Oltre La Media Group, con premi destinati in beneficenza. L’iniziativa ha coinvolto diversi attori del settore assicurativo, creando un’occasione di confronto e collaborazione tra le diverse realtà partecipanti.

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Il team di Mawdy Services, composto da Gabriele Piai e Simone Rastello si è aggiudicato il primo premio del tabellone Gold della seconda edizione di Insurance Together, l’iniziativa promossa da Insurzine in collaborazione con Oltre La Media Group che ieri, al Padel Club Tolcinasco (MI), ha portato in campo compagnie assicurative, broker e software house in una giornata di sport, networking, team building con finalità solidali. Il team si è aggiudicato un assegno da 10.000 euro che sarà devoluto all’onlus Maria Cecilia. Al secondo posto del tabellone Gold la squadra di Facile.it composta da Veronica Pallucca e Manuel Motta. A trionfare nel tabellone Silver è stato invece il team di Gruppo Helvetia Italia composto da Andrea Ricco e Jacopo Marcoccia, che devolverà l’assegno, in questo caso da 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mawdy Services e Gruppo Helvetia Italia vincono la seconda edizione di Insurance Together ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al via la seconda edizione di “Sette Idee per cambiare l'Italia”Apre ufficialmente il bando della seconda edizione di "Sette Idee per cambiare l'Italia", l'iniziativa de L'Espresso dedicata alla valorizzazione di... Ginnastica artistica, gli USA vincono il Trofeo di Jesolo. Italia sul podio con la seconda squadra, faticano le titolariGli USA hanno vinto la gara a squadre seniores del prestigiosissimo Trofeo di Jesolo 2026, la Classica della Polvere di Magnesio giunta alla...