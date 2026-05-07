Al via la seconda edizione di Sette Idee per cambiare l' Italia

È stata annunciata l'apertura del bando per la seconda edizione di “Sette Idee per cambiare l'Italia”, iniziativa di L'Espresso che si rivolge a startup e imprese in fase iniziale. Questa fase permette alle nuove realtà imprenditoriali di presentare le proprie proposte e idee innovative. La selezione si rivolge a progetti che si trovano nelle prime fasi di sviluppo, offrendo un'opportunità di visibilità e supporto per il loro percorso di crescita.

Apre ufficialmente il bando della seconda edizione di "Sette Idee per cambiare l'Italia", l'iniziativa de L'Espresso dedicata alla valorizzazione di startup e imprese in fase early stage. Sono 11.090 le startup innovative registrate in Italia (CribisCRIF, gennaio 2026), un ecosistema che nei primi cinque anni di vita segna una crescita occupazionale del 229%, oltre il doppio rispetto alle nuove imprese non innovative (+113% secondo ISTAT). Ed è in questa fase di avvio che L'Espresso mette a disposizione i propri canali editoriali, destinando 280 mila euro di credito pubblicitario a sette progetti vincitori. Le candidature sono aperte sul sito setteidee.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al via la seconda edizione di “Sette Idee per cambiare l'Italia” Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate TEDxAngri 2026: al via la seconda edizione dell’evento che porta idee e cultura sul territorio angreseDopo il successo della prima edizione, TEDxAngri torna con un nuovo appuntamento il 9 maggio 2026 nella cornice del Palazzo Doria, che accoglierà tra... Tecniche maschili, l’Italia prova a cambiare rotta: Mölgg e Blardone idee forti per ripartireLo sci alpino italiano arriva da una stagione complessivamente molto positiva, impreziosita da medaglie olimpiche, successi di prestigio e Coppe di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il CESV per Social Innovation Trail (SIT): scheda da inviare entro il 24 maggio; Festa della mamma 2026: 7 idee regalo hi-tech utili e originali che semplificano la vita; LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!. Al via la seconda edizione di Sette Idee per cambiare l'ItaliaApre ufficialmente il bando della seconda edizione di Sette Idee per cambiare l'Italia, l'iniziativa de L'Espresso dedicata ... iltempo.it Startup e ricerca, ‘Sette Idee per cambiare l’Italia’ alza il sipario sulla seconda edizioneL'iniziativa, promossa da 'L'Espresso', mette a disposizione 280mila euro di credito pubblicitario da dividere fra sette progetti selezionati. sportal.it Spaccio Medegriffe - Caldogno. . VIDEO N. 7 Idee regalo per la Festa della Mamma! Ultimo video per oggi! Vi facciamo vedere i portachiavi lunghi intrecciati, tutti con il cuoricino argentato e le perle di vetro… davvero bellissimi! Disponibili in tantissimi c - facebook.com facebook