Mattinata FDI | depositata interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno sull’esclusione della lista Obiettivo Mattinata
Nella giornata di oggi, un partito ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno riguardo l’esclusione di una lista elettorale locale chiamata “Obiettivo Mattinata”. La comunicazione riguarda le motivazioni e le procedure seguite per questa decisione, che ha coinvolto la lista alle ultime consultazioni amministrative. La questione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, e ora si attende una risposta da parte delle autorità competenti.
MATTINATA, FDI: DEPOSITATA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE AL MINISTERO DELL’INTERNO SULL’ESCLUSIONE DELLA LISTA “OBIETTIVO MATTINATA”. NECESSARIA PIENA CHIAREZZA SULLE PROCEDURE ELETTORALI NELL’INTERESSE DEI CITTADINI E DELLA DEMOCRAZIA Nota stampa 22052026 “Quando in una competizione elettorale resta in campo una sola lista, il dovere delle istituzioni è garantire assoluta imparzialità e piena chiarezza su ogni procedura amministrativa.. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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