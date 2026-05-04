Bisceglia corre da solo | respinto il ricorso della lista Obiettivo Mattinata esclusa per 20 firme in più

Il Tribunale amministrativo della Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla lista politica Obiettivo Mattinata, che aveva tentato di riottenere il diritto di partecipare alle prossime elezioni comunali. La causa riguardava la mancata accettazione delle firme raccolte, risultate essere di venti unità in più rispetto al numero richiesto. Di conseguenza, la lista è stata esclusa dalla competizione elettorale prevista per fine maggio.

Niente da fare per ‘Obiettivo Mattinata’: il Tribunale amministrativo per la Puglia ha respinto il ricorso contro l’esclusione della lista dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio per eccesso di sottoscrizioni. Il candidato sindaco Pasquale Arena, Michele Vitarelli e Maurizio Ciuffreda.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Clamoroso a Mattinata, lista dell'avversario del sindaco esclusa per eccesso di firmeColpo di scena nel procedimento di ammissione alle elezioni comunali per il Comune di Mattinata. “Troppe firme”: a Mattinata esclusa la lista dell’avversario dell’attuale sindacoIncredibile a Mattinata: la lista del candidato sindaco Pasquale Arena, “Obiettivo Mattinata”, è stata esclusa dalla competizione elettorale dalla...