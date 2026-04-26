Troppe firme | a Mattinata esclusa la lista dell’avversario dell’attuale sindaco

A Mattinata la lista dell’avversario dell’attuale sindaco è stata esclusa per aver presentato un numero di firme superiore ai limiti consentiti. La commissione elettorale ha verificato la documentazione e ha deciso di non accettare la lista, sostenendo che le firme raccolte fossero troppo numerose. La decisione ha suscitato reazioni tra i candidati e gli elettori, mentre le procedure legali sono ancora in corso per chiarire la vicenda.

Incredibile a Mattinata: la lista del candidato sindaco Pasquale Arena, “Obiettivo Mattinata”, è stata esclusa dalla competizione elettorale dalla sottocommissione elettorale di Manfredonia per un eccesso di firme: ben 140, mentre la legge stabilisce un massimo di 120. Contro questa decisione è ammesso il ricorso. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Troppe firme”: a Mattinata esclusa la lista dell’avversario dell’attuale sindaco Notizie correlate Leggi anche: Lista civica Capecchi Sindaco. Da oggi la raccolta delle firme Al via la campagna adesioni e raccolta firme per la lista Dsp Andreani sindacoLa mobilitazione per la presentazione della Lista Dsp Andreani sindaco prenderà il via sabato 28 marzo, con i banchetti informativi di Dsp presenti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Mattinata, esclusa la lista di Pasquale Arena: troppe firme, stop della Commissione elettorale; Lucera al voto, in corsa tre candidati sindaco e 15 liste: 321 aspiranti consiglieri.