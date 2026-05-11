Due atleti italiani si preparano a gareggiare per la prima volta questa stagione all’aperto durante la tappa di apertura della Diamond League 2026, prevista per sabato 16 maggio a Shanghai. Saranno presenti due rappresentanti nazionali che prenderanno parte alla competizione internazionale in questa città cinese, dando inizio alla nuova stagione di meeting di livello mondiale.

Saranno due i rappresentanti italiani che prenderanno parte alla tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Shanghai. Il massimo circuito itinerante di atletica leggera comincia dunque in Asia con un doppio appuntamento in terra cinese (il 23 maggio sarà il turno di Xiamen) che vedrà protagonisti tanti big internazionali tra cui gli azzurri Mattia Furlani e Larissa Iapichino. Le due stelle del salto in lungo italiano saranno di scena infatti sulla pedana di Shanghai per quello che sarà il loro debutto stagionale all’aperto quasi due mesi dopo aver conquistato l’argento ai Campionati del Mondo indoor di Torun....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Furlani e Iapichino pronti per il debutto stagionale all’aperto: primo esame in Diamond League a Shanghai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Parigi-Nizza 2026: i favoriti. Vingegaard al debutto stagionale, McNulty e Ayuso pronti a sfidarloGli appassionati del grande ciclismo internazionale si preparano a vivere una settimana nella quale avranno l’imbarazzo della scelta con due grandi...

Leggi anche: Mondiali Atletica, il programma di oggi: Iapichino e Furlani per chiudere in bellezza