Mattarella | Scomparsa Petrini lascia grande vuoto ha generato nuova consapevolezza in cultura cibo

Il presidente della Repubblica ha commentato la morte di Carlo Petrini, affermando che la sua scomparsa lascia un vuoto sia nel settore della scienza enogastronomica che nella società nel suo complesso. Secondo le sue parole, Petrini ha contribuito a creare una maggiore consapevolezza riguardo alla cultura del cibo. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa e ha suscitato commenti di diverse personalità del mondo culturale e sociale. La sua figura viene ricordata come un punto di riferimento nel settore.

(Adnkronos) – ''La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell’intera società e non solo in Italia''. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato così la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il Capo dello Stato ha aggiunto: ''Le sue intuizioni e le sue costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, sulla necessità di preservare le tradizioni, sulla valorizzazione delle culture locali, sul rispetto dell’ambiente hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo e della sua produzione, ispirata a criteri di qualità, di genuinità, di eticità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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