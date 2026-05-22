È deceduto il fondatore dell'associazione dedicata alla tutela e alla valorizzazione del cibo, noto per aver promosso un nuovo approccio alla gastronomia. Tra le sue iniziative figurano la creazione di progetti internazionali e di un'istituzione universitaria dedicata alle scienze alimentari. La sua attività ha coinvolto vari settori legati alla cultura gastronomica e alla sostenibilità. La sua morte rappresenta una perdita per il mondo dell'enogastronomia e delle organizzazioni che si occupano di tutela alimentare.

Carlo Petrini ci ha insegnato che il cibo è politica. Che ogni scelta che facciamo a casa, al supermercato, in cucina ha un senso, una storia, delle conseguenze che impattano su ognuno di noi in una maniera di cui prima non eravamo consapevoli. Carlin Petrini non ci ha soltanto messo addosso una nuova responsabilità, ma ci ha detto che avevamo la possibilità concreta di fare la differenza, in modo semplice e quotidiano, chiedendoci la provenienza di un alimento, pagando il giusto prezzo un prodotto, scegliendo in modo buono, pulito e giusto per tutti, per noi e per l'ambiente. Carlo Petrini non è stato (soltanto) un visionario. È stato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È morto Carlo Petrini, l'uomo che ci ha insegnato un nuovo modo di vedere il cibo

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Carlo Petrini è morto, addio al fondatore di Slow Food

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Addio a Carlo Petrini, il visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e sostenibilitàÈ morto nella sera di giovedì 21 maggio nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni.

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È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, aveva 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. #ANSA x.com

Morto Carlo Petrini, l’inventore di Slow Food: la lotta per il cibo sano contro sovrapproduzione e malnutrizioneÈ morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food per la difesa del cibo sano nel mondo. Petrini, detto Carlin, promuoveva nel mondo l’idea che il cibo fosse politica e che la sua produzione ... fanpage.it

Chi era e cosa ha fatto Carlo Petrini, ideatore di Slow food morto a 76 anniDa una sua idea è nato il movimento oggi noto in tutto il mondo che promuove il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti. Da una sua idea sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienz ... today.it