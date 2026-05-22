Mattarella a Castelporziano per Giornata mondiale Biodiversità
Il presidente della Repubblica si trova nella Tenuta di Castelporziano, dove partecipa alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Biodiversità. L’evento coincide anche con il 40° anniversario di costituzione di una fondazione dedicata alla tutela del mare. La partecipazione del capo dello Stato si svolge in occasione di questa giornata dedicata alla biodiversità. La manifestazione vede la presenza di rappresentanti di enti e associazioni impegnate nella tutela ambientale.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella Tenuta di Castelporziano. Il capo dello Stato partecipa alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Biodiversità e del 40° anniversario di costituzione di Fondazione Marevivo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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