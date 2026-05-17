Giornata Mondiale della Biodiversità | un momento speciale a Montella col FAI di Avellino

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la provincia di Avellino organizza un evento a Montella con la partecipazione del FAI di Avellino. L'iniziativa si svolge in un contesto che mette in risalto aspetti della natura e del patrimonio locale. La giornata prevede attività e visite guidate rivolte al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela della biodiversità e delle risorse ambientali della zona. L’evento si inserisce in un calendario dedicato alla valorizzazione del territorio.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la provincia di Avellino si prepara ad accogliere un appuntamento speciale dedicato alla natura, alla storia e alla valorizzazione del territorio. Domenica 24 maggio, il Gruppo FAI Giovani di Avellino, in preziosa collaborazione con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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