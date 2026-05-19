Giornata mondiale della biodiversità 2026
Domenica 24 maggio si svolgerà al Lazzaretto di Verona la celebrazione della Giornata mondiale della biodiversità 2026. L’evento si svolgerà con ingresso gratuito e prevede varie attività dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle specie naturali. La giornata mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della biodiversità e sulla necessità di preservarla. La manifestazione è aperta a tutte le persone interessate a scoprire di più sulla natura e sull’ambiente circostante.
domenica 24 maggio al Lazzaretto di Verona con ingresso libero.Come raggiungerci:A piedi: ritrovo dalle ore 14.30 alle ore 15 presso Ponte Rumor, lato riva destra, con gruppi con guida ambientale lungo il fiume.Partecipazione libera (fino ad esaurimento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026
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