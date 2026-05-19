Giornata mondiale della biodiversità 2026

Domenica 24 maggio si svolgerà al Lazzaretto di Verona la celebrazione della Giornata mondiale della biodiversità 2026. L’evento si svolgerà con ingresso gratuito e prevede varie attività dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle specie naturali. La giornata mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della biodiversità e sulla necessità di preservarla. La manifestazione è aperta a tutte le persone interessate a scoprire di più sulla natura e sull’ambiente circostante.

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