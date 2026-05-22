Matri sicuro | La stagione del Milan è da 6,5 Vi spiego perché
L'ex attaccante di Serie A ha valutato con un 6,5 la stagione del Milan, spiegando i motivi dietro questa valutazione. Ha analizzato le prestazioni della squadra nel corso dell'annata, evidenziando alcuni aspetti positivi e altre aree in cui si poteva fare meglio. La sua analisi si concentra sui risultati ottenuti e sulle dinamiche di gioco, offrendo una prospettiva personale senza entrare in giudizi definitivi. La sua opinione si basa su osservazioni dirette e su una valutazione oggettiva dei momenti chiave della stagione.
Dopo l'ottavo posto della scorsa stagione targato Fonseca-Conceicao, il Milan si appresta a tornare in Champions League. Una stagione di ripartenza, dopo i numerosi errori della precedente gestione. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari per avere la certezza di tornare nell'Europa che conta. Per l'occasione, potrà contare sul supporto di un San Siro che va verso il tutto esaurito: attesi oltre 70.000 tifosi per sostenere la squadra contro i sardi. In merito alla stagione del Milan si è espresso anche Alessandro Matri. L'ex attaccante di Serie A, che ha vestito anche la maglia rossonera durante la stagione 2013-2014, ha dato il suo voto al percorso della squadra di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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