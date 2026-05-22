Matera il cinema di Loris G Nese | segreti e traumi in sala

A Matera, il regista Loris G. Nese ha presentato il suo ultimo film, che affronta temi legati ai segreti e ai traumi nascosti nelle famiglie. La pellicola analizza come il cinema possa rivelare aspetti nascosti di un marchio familiare e racconta le conseguenze di una scomparsa paterna sulla vita dei personaggi. Durante la proiezione, sono state poste domande sulla capacità del cinema di svelare verità profonde e sui legami tra perdita e destino tragico.

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? Domande chiave Come può il cinema trasformare un marchio familiare in verità?. Perché la scomparsa dei padri ha segnato quel destino tragico?. Cosa nasconde il legame tra i film horror e la realtà?. Chi sono gli attori che daranno voce a questi silenzi?.? In Breve Presentazione al CineTeatro Guerrieri di Matera martedì 26 maggio alle ore 19:30.. Montatrice Chiara Marotta e attore Francesco Di Leva collaborano con il regista Nese.. Lungometraggio di 85 minuti basato sul cortometraggio Z.O. prodotto da Lapazio Film.. Narrazione ambientata nella periferia di Salerno con interpretazione di Mario Di Leva.. Martedì 26 maggio alle ore 19:30, il CineTeatro Guerrieri di Matera ospiterà la presentazione del lungometraggio Una cosa vicina, opera diretta dal regista Loris G. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il cinema di Loris G. Nese: segreti e traumi in sala ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Loris G. Nese presenta “Una cosa vicina” a Roma Loris G. Nese, «volevo ribaltare Gomorra, dando spazio alle complessità»Cinema Intervista al regista, «Una cosa vicina» intreccia animazioni e interviste sulla morte violenta del padre. LUCANA FILM COMMISSION PRESENTA FILM DON CHISCIOTTE DI FABIO SEGATORI E LA SALITA DI MASSIMILIANO GALLO: PROIEZIONI CON GLI AUTORI A MONTESCAGLIOSO, GENZANO DI LUCANIA, PISTICCI, POTENZA, TITO, MATERA E LAVEL x.com Matera si presenta a Cannes: nasce il mercato internazionale MAMAIl Matera International Film Festival guarda al futuro e si presenta sulla scena internazionale dal palcoscenico del Festival di Cannes. Presso il Salon Marta dell’Italian Pavilion ... ilmessaggero.it Matera, al Cinema Il Piccolo il JFEST 2026 con i cortometraggi degli studenti sul futuroLunedì 18 maggio 2026, dalle ore 10, il Cinema Il Piccolo di Matera ospiterà la quinta edizione del JFEST – Festival dei Giovani, promosso dal Consorzio La Città Essenziale. L’iniziativa nasce dal per ... trmtv.it