Loris G Nese volevo ribaltare Gomorra dando spazio alle complessità

Il regista salernitano ha dichiarato di aver voluto rappresentare le complessità di una realtà spesso ridotta a stereotipi. La sua volontà era di offrire una prospettiva diversa rispetto alle narrazioni più comuni, cercando di approfondire aspetti meno noti. Questo intento ha richiesto tempo e la volontà di affrontare temi delicati, senza semplificare le dinamiche coinvolte.

Cinema Intervista al regista, «Una cosa vicina» intreccia animazioni e interviste sulla morte violenta del padre. Attualmente in tour nelle sale e oggi a Roma per "Solo di martedì" Cinema Intervista al regista, «Una cosa vicina» intreccia animazioni e interviste sulla morte violenta del padre. Attualmente in tour nelle sale e oggi a Roma per "Solo di martedì" Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Loris G. Nese, «volevo ribaltare Gomorra, dando spazio alle complessità» Articoli correlati Fino a oggi la tv ha parlato del referendum solo per trenta minuti (dando più spazio al Sì)A meno di un mese dal voto del 22 e del 23 marzo, l'Osservatorio Tg CorisFondazione Murialdi misura il tempo dedicato ai telegiornali al referendum:... Lavrov ospite al congresso di Marco Rizzo, l’ira dell’Ucraina. L’ambasciata a Open: «Qualcuno cerca visibilità dando spazio a criminali di guerra»Sergej Lavrov interverrà al congresso di un partito italiano, con tanto di ambasciatore ad applaudire dalla platea? Ma come, al Cremlino non... Dal tramonto all'Alba(nese)Che non ci si debba fidare troppo dei giornali, essendo giornalisti, lo sapevamo.