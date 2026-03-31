Cosa: Proiezione del film Una cosa vicina e incontro con il regista Loris G. Nese e la produttrice Chiara Marotta. Dove e Quando: Cinema Greenwich, Roma; martedì 31 marzo, ore 21:00. Perché: Un’opera prima acclamata a Venezia 82 che fonde documentario e animazione per raccontare un’eredità familiare difficile. Il panorama cinematografico romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’autore e delle narrazioni di confine. Martedì 31 marzo, il Cinema Greenwich ospita la proiezione di Una cosa vicina, il lungometraggio d’esordio di Loris G. Nese. L’evento, inserito nella rassegna Solo di martedì, rappresenta un’occasione preziosa per dialogare direttamente con l’autore e con Chiara Marotta, figura chiave del progetto in veste di produttrice e montatrice. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Loris G. Nese presenta “Una cosa vicina” a Roma

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20260323 - Loris G. Nese - una cosa vicina

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