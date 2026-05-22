Matera | gli studenti portano in scena il coraggio della disobbedienza
Gli studenti di Matera hanno portato in scena uno spettacolo ispirato ai temi dell’educazione civica, trasformando i contenuti dei libri in una rappresentazione teatrale. Durante l’evento, sono state interpretate figure storiche note per aver compiuto atti di disobbedienza civile, dando voce ai personaggi sul palco. L’iniziativa ha coinvolto le classi scolastiche nella creazione dello spettacolo, che ha visto protagonisti studenti e figure storiche di rilievo. La rappresentazione si è svolta davanti a un pubblico composto da insegnanti, genitori e cittadini.
? Punti chiave Come hanno trasformato i libri di educazione civica in uno spettacolo?. Quali figure storiche hanno dato voce agli studenti sul palco?. Perché la provocazione di Don Milani ha guidato tutto il percorso?. In che modo la recitazione ha cambiato la consapevolezza dei ragazzi?.? In Breve Progetto coordinato dalla prof.ssa Lucia Carone per la classe 3^E del plesso Cappelluti.. Spettacolo presentato il 21 maggio presso la Scuola Primaria P.G. Semeria a Matera.. Temi trattati includono figure come Malala Yousafzai, Rosa Parks e Marie Curie.. Dirigente scolastica Arcangela Paolicelli ha sostenuto il percorso interdisciplinare di educazione civica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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