Matera | gli studenti portano in scena il coraggio della disobbedienza

Gli studenti di Matera hanno portato in scena uno spettacolo ispirato ai temi dell’educazione civica, trasformando i contenuti dei libri in una rappresentazione teatrale. Durante l’evento, sono state interpretate figure storiche note per aver compiuto atti di disobbedienza civile, dando voce ai personaggi sul palco. L’iniziativa ha coinvolto le classi scolastiche nella creazione dello spettacolo, che ha visto protagonisti studenti e figure storiche di rilievo. La rappresentazione si è svolta davanti a un pubblico composto da insegnanti, genitori e cittadini.

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