Musica teatro e memoria | gli studenti del Salesiano portano in scena la giustizia riparativa

Gli studenti del liceo Salesiano hanno messo in scena uno spettacolo che unisce musica, teatro e memoria, affrontando il tema della giustizia riparativa. La rappresentazione si propone di illustrare un approccio diverso rispetto alla giustizia tradizionale, concentrandosi sul risarcimento e sul dialogo tra le parti coinvolte. L’iniziativa mira a far riflettere sul ruolo delle pratiche riparative all’interno del sistema giudiziario e delle esperienze personali.

Esiste una forma di giustizia che non si limita alle aule di tribunale, che non cerca soltanto un colpevole da punire o una sentenza da emettere. È una giustizia più profonda, capace di immergersi nel dolore senza negarlo, cercando di attraversarlo per restituire dignità a chi è rimasto ferito.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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