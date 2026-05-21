67 uomini 67 storie gli studenti del Meucci portano in scena la memoria di Fossoli
Sabato 23 maggio alle 10, gli studenti del liceo Meucci rappresentano “67 uomini. 67 storie”, uno spettacolo che ricorda le vicende di Fossoli. La rappresentazione mette in scena le testimonianze di persone che passarono attraverso il campo di concentramento, intrecciando narrazione storica e partecipazione civile. L’evento coinvolge gli studenti nel mettere in scena la memoria di un episodio importante del passato, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.
Un percorso di memoria che intreccia storia, teatro e partecipazione civile: sabato 23 maggio, alle ore 10.30, il Museo Monumento al Deportato di Carpi ospiterà "67 uomini. 67 storie", spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale realizzato dagli studenti e dalle studentesse della classe 1^R. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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