L’ingegnere cinese di 33 anni, arrestato a Malpensa nel luglio 2025 su richiesta degli Stati Uniti, è stato estradato in America. L’accusa nei suoi confronti riguarda presunte attività di spionaggio. L’arresto è avvenuto lo scorso anno e ora l’uomo si trova negli Stati Uniti, dove dovrà affrontare i procedimenti giudiziari. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi legate alla sicurezza e alla sorveglianza.

Milano, 26 aprile 2026 – Accusato di essere una spia, è stato estradato negli Stati Uniti Zewei Xu, l'ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio del 2025 dalla Polizia a Malpensa su mandato degli Stati Uniti. Secondo l'Fbi, l'uomo sarebbe stato parte di un team di hacker che avrebbe carpito informazioni anche su terapie e vaccini anti-Covid nel 2020. Lo scorso 16 aprile la Cassazione aveva rigettato il ricorso della difesa contro il provvedimento della Corte d'appello di Milano che, lo scorso 27 gennaio, aveva dichiarato accoglibile la domanda di estradizione. Nei giorni scorsi il ministero della Giustizia ha dato il via libera alla procedura di estradizione che è stata già eseguita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È stato estradato negli Stati Uniti l’ingegnere cinese accusato di spionaggio. Era stato arrestato a Malpensa

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