Nella seconda partita della finale, Mata Leão ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la UISP, confermando il titolo di campione in questa stagione. La squadra dei Sanniti ha dominato l'incontro senza lasciare spazio agli avversari, rendendo inutile la terza gara, prevista ad Avellino. La partita si è svolta in un clima di tensione e determinazione, con l’obiettivo di chiudere la serie e evitare ulteriori confronti. La sconfitta ha messo fine alla corsa della UISP, che ha cercato di reagire, senza riuscirci.

Tempo di lettura: 2 minuti Bisognava vincere per chiudere i conti, per non andare a soffrire ad Avellino in gara 3, per “togliersi gli schiaffi da faccia” dopo la finale dell’anno scorso, per dimostrare chi sono i più forti. Di motivi ce n’erano tanti e a questi si è aggiunto il dover onorare il numeroso e rumoroso pubblico, sicuramente inusuale per una gara UISP, accorso a sostegno dei padroni di casa che ha trasformato uno spazio del Rampone in una piccola Curva Sud. La partita si incanala subito nella direzione giusta coi beneventani che non danno spazio alle giocate avversarie partendo con un perentorio 12-0. Gli ospiti provano a risalire la china e arrivano anche sul -1 producendo però il loro massimo sforzo a metà gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mata Leão ancora campione: gara 2 senza storia, la UISP è di nuovo dei Sanniti

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