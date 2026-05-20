Nella scena post-credits del film fantasy con Nicholas Galitzine, in uscita il 4 giugno nei cinema italiani, viene introdotto un personaggio noto ai fan di Eternia. La sequenza lascia intuire l’arrivo di un protagonista molto amato dai seguaci della saga, creando aspettative per eventuali sviluppi futuri. La scena si colloca alla fine dei titoli di coda e si rivolge direttamente agli appassionati del mondo di Masters of the Universe.

La scena dopo i titoli di coda dell'action fantasy con Nicholas Galitzine, in uscita nei cinema italiani il 4 giugno, conterrà una gradita sorpresa per i fan di Eternia. I fan italiani di He-Man dovranno attendere fino al 4 giugno per vedere il loro eroe combattere il male a colpi di spada in Masters of the Universe, ma la premiere mondiale che si è tenuta ieri ha alimentato le reazioni della critica lasciando trapelare anche qualche gustoso spoiler anticipando una sorpresa del film. Attenzione! Se non volete conoscere su Masters of the Universe non proseguite nella lettura di questa news Le anticipazioni sulla scena dopo i titoli di coda Le prime reazioni a Masters of the Universe sono trapelate in rete, anticipando il mood della pellicola che riproporrà le . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Masters of the Universe: la scena post-credits lancia un mitico personaggio in live-action

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MASTERS OF THE UNIVERSE Post Credits Scene Revealed

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