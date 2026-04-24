È stato diffuso il nuovo trailer del film live-action ispirato a Masters Of The Universe, diretto da Travis Knight. Il film ripropone sul grande schermo i personaggi del noto marchio di giocattoli degli anni Ottanta prodotto dalla Mattel. La pellicola rappresenta il ritorno di un progetto molto atteso dai fan della serie e dei personaggi che hanno caratterizzato l’infanzia di molte generazioni.

l nuovo trailer di Masters Of The Universe, il film live-action diretto da Travis Knight ( Kubo e la spada magica, Bumblebee ), che riporta sul grande schermo i personaggi del celebre brand di giocattoli Mattel degli anni ’80. Nicholas Galitzine ( Pecore Sotto Copertura, Purple Hearts, Cenerentola ) nel ruolo di AdamHe-Man è affiancato da Camila Mendes ( Riverdale ), Idris Elba ( Luther, la saga di Thor) e Jared Leto ( Dallas Buyers Club ). Nel cast anche Alison Brie ( Together ), Morena Baccarin (la saga di Deadpool), James Purefoy ( Rome ) e Charlotte Riley ( Peaky Blinders ). Dopo quindici anni, la Spada del Potere riporta il principe AdamHe-Man, su Eternia, ora sotto il giogo di Skeletor.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ecco il nuovo trailer del tanto atteso live-action Masters Of The Universe!

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