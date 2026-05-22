Mastella esalta il presidente | Dopo Padre Pio ci sono io… ma aggiungete anche Vigorito
Il sindaco di Benevento ha commentato con entusiasmo la recente vittoria del Benevento Calcio, lodando il presidente per il ruolo svolto nella crescita della squadra. Durante un intervento pubblico, ha fatto riferimento alla figura di Padre Pio, affermando di essere al suo livello e aggiungendo anche il nome di un importante dirigente sportivo locale. Le sue parole sono state accompagnate da toni ironici e da un senso di gratitudine verso l’intera comunità giallorossa.
Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, celebra la ‘doppietta’ del Benevento Calcio, rendendo omaggio al presidente Oreste Vigorito e all’intero ambiente giallorosso nel corso di un intervento ricco di ironia, emozione e riconoscenza. Mastella ha sottolineato il valore umano e sportivo del numero uno del club sannita: “Vigorito non si è mai abbattuto, anche in un mondo nel quale spesso ci si dimentica di quello che si fa di buono”, ha dichiarato il primo cittadino a Palazzo Mosti, evidenziando la capacità del presidente di rialzarsi nei momenti difficili e continuare a investire con passione sul calcio beneventano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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