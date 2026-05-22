Mastella esalta il presidente | Dopo Padre Pio ci sono io… ma aggiungete anche Vigorito

Il sindaco di Benevento ha commentato con entusiasmo la recente vittoria del Benevento Calcio, lodando il presidente per il ruolo svolto nella crescita della squadra. Durante un intervento pubblico, ha fatto riferimento alla figura di Padre Pio, affermando di essere al suo livello e aggiungendo anche il nome di un importante dirigente sportivo locale. Le sue parole sono state accompagnate da toni ironici e da un senso di gratitudine verso l’intera comunità giallorossa.

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