Benevento Mastella incontra il presidente Vigorito | Complimenti per la promozione in Serie B

Il sindaco di Benevento ha incontrato il presidente del Benevento Calcio in un incontro ufficiale. La discussione ha riguardato la promozione della squadra in Serie B, con il sindaco che ha rivolto i suoi complimenti al presidente. L'incontro si è svolto nel municipio e ha rappresentato un momento di celebrazione per la recente stagione sportiva della squadra.

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane al Comune il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. A nome della città e dell’amministrazione, il sindaco Mastella ha rinnovato al presidente del club giallorosso i complimenti per la formidabile stagione sportiva, culminata con la promozione in Serie B. Comunicato Stampa Il senatore Domenico Matera si congratula per la promozione: “Traguardo frutto di programmazione,. Comunicato Stampa Al castello una giornata di festa tra prevenzione, riconoscimenti e progetti futuri per. Comunicato Stampa Rinnovato il direttivo per il quadriennio 2026–2030 Una comunità che partecipa, sceglie e. L’alleanza di centrodestra guadagnò il 47,3% dei voti al Senato contro il 38% ottenuto da.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, Mastella incontra il presidente Vigorito: “Complimenti per la promozione in Serie B” Benevento Calcio in Serie B, Mastella incontra VigoritoIl sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane al Comune il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito. Pellegrino Mastella incontra il Presidente Fico: confronto su aree interne e Corso di Laurea in Medicina a BeneventoTempo di lettura: 2 minutiNel tardo pomeriggio di ieri il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva –...