Noi Di Centro Mastella lancia l’appello all’unità delle forze progressiste ad Ariano Irpino

Il segretario cittadino di Noi Di Centro Mastella ha fatto un appello all’unità delle forze progressiste di Ariano Irpino, invitando tutte le componenti civiche e politiche a unirsi in un fronte comune. L’obiettivo è promuovere un ruolo di mediazione e sintesi in un momento di evoluzione del quadro politico locale. La richiesta si rivolge a tutte le forze che condividono valori di progresso e collaborazione.

Noi Di Centro Mastella di Ariano Irpino, per voce del segretario cittadino Pasquale Scrima, alla luce del quadro politico che si sta delineando si propone come forza di mediazione e sintesi per unire tutte le componenti progressiste e civiche della città.Obiettivo dichiarato: unire le componenti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Ariano Irpino, centrosinistra diviso tra Molinario e Grasso: appello all’unità di Noi di CentroTempo di lettura: 2 minutiDopo la candidatura a sindaco di carmine grasso, Il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno individuato il... Leggi anche: Concerto "Il Mondo di Schubert" ad Ariano Irpino