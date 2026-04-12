Noi Di Centro Mastella lancia l’appello all’unità delle forze progressiste ad Ariano Irpino

Da avellinotoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario cittadino di Noi Di Centro Mastella ha fatto un appello all’unità delle forze progressiste di Ariano Irpino, invitando tutte le componenti civiche e politiche a unirsi in un fronte comune. L’obiettivo è promuovere un ruolo di mediazione e sintesi in un momento di evoluzione del quadro politico locale. La richiesta si rivolge a tutte le forze che condividono valori di progresso e collaborazione.

Noi Di Centro Mastella di Ariano Irpino, per voce del segretario cittadino Pasquale Scrima, alla luce del quadro politico che si sta delineando si propone come forza di mediazione e sintesi per unire tutte le componenti progressiste e civiche della città.Obiettivo dichiarato: unire le componenti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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