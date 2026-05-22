Martina Franca | arriva il nuovo mastello RFID per la gestione rifiuti

A Martina Franca è stato introdotto un nuovo mastello RFID destinato alla gestione dei rifiuti. La novità riguarda principalmente il sistema di tariffazione, con un'eventuale modifica dell'importo della bolletta in base alla nuova tariffa puntuale. Restano ancora in uso alcuni contenitori vecchi, la cui esposizione potrebbe comportare conseguenze specifiche. La sostituzione dei vecchi contenitori con il nuovo sistema RFID rappresenta un cambiamento importante nel modo di gestire i rifiuti nella zona.

? Punti chiave Come cambierà l'importo della bolletta con la nuova tariffa puntuale?. Cosa succede se si espongono ancora i vecchi contenitori per i rifiuti?. Dove e quando si può ritirare il nuovo kit obbligatorio?. Quali documenti servono per ricevere i nuovi mastelli con tecnologia RFID?.? In Breve Ritiro kit in via Pisacane 90 con documento, tessera sanitaria e ultima bolletta Tari.. Centro operativo via Pisacane aperto lunedì-venerdì 9-13 e 15:30-18:30, sabato solo mattina.. Operatori Gial srl ritirano esclusivamente nuovi mastelli RFID dal 1° giugno.. Supporto tramite numero fisso 800150078 o cellulareWhatsApp allo 0802223245.. A Martina Franca il sistema di gestione dei rifiuti cambia volto a partire dal 31 maggio con l’introduzione obbligatoria dei nuovi mastelli dotati di tecnologia RFID. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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